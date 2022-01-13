Şahinbey'de vatandaşa 461 milyon 545 bin TL'lik dev destek

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pandemiden etkilenen esnafa, öğrencilere, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 461 milyon 545 bin ayni ve nakdi destek sağladı.

Vermiş olduğu desteklerle pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara, esnafa ve öğrencilere ayni ve nakdi desteklerde bulunan Şahinbey Belediyesi, Gazianteplilere destek olmaya devam ediyor. Belediye, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 461 milyon 545 bin ayni ve nakdi destek sağladı.

"Vatandaşımıza helalı hoş olsun"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiği ilk günden bu yana vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalıştıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere vermiş olduğu destek ve imkanlarla vatandaşlarımıza hizmet için gece gündüz demeden çalışmaya gayret gösteriyoruz. Pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi bizlerde olağan üstü günler yaşadık ve pandeminin getirmiş olduğu olumsuzlukların vatandaş üzerinde etkilerini azaltmak için önemli projelere imza attık. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren sosyal marketimizin aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 177 milyon 682 bin 726 TL'lik nakdi, 283 milyon 861 bin 918 TL'lik ayni yardım yapılırken, 3 bin 700 adet market kartı, yetim ailelerimize ise 4 milyon TL'lik nakdi yardımda bulunduk. Yine ihtiyaç sahibi ailelere 26 milyon 63 bin TL'lik 131 bin 632 adet gıda paketi, 2 milyon 478 bin 586 TL'lik dezenfektan dağıtımı yaptık. Bir Osmanlı geleneği olan zimem defteri uygulaması ile bakkala, fırına borcu olan 7 bin 20 ailemizin 708 bin 627 TL'lik borcunu ödedik. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize 163 milyon 826 bin 472 TL'lik tablet, ayakkabı, boyama seti ve kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Pandemi döneminde işyerleri kapanan esnafımıza Mart-Aralık 2020 yılı ve Ocak-Aralık 2021 tarihlerinde toplamda 30 milyon 580 bin 282 TL'lik nakdi destek sağladık. Bu süreçte kursları kapanan usta öğreticilerine, düğün salonu çalışanlarına, ramazan davulcularına ve iş yeri kapanan esnafın yanında çalışan işçilere 625 bin TL'lik nakdi yardımda bulunduk. Vatandaşımızın acısı acımızdır diyerek eşlerini Covid-19 salgınından dolayı kaybeden vatandaşlarımıza ve SYDV tarafından belirlenen 57 bin 517 ailemize 69 milyon TL'lik nakdi destekte bulunduk. Vatandaşlarımızın sağlığı için çalışan filasyon ekiplerine 948 bin TL'lik araç desteği ve bu süreçte gece gündüz demeden omuz omuza çalıştığımız mesai arkadaşlarımıza 14 milyon 377 bin TL'lik nakdi destekte bulunduk. Bu süreç boyunca vatandaşlarımıza toplamda 461 milyon 545 bin TL'lik destek sağladık. Vatandaşlarımıza helalı hoş olsun. Bundan sonraki süreçte de desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP