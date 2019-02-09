Şahinbey'de Umre'den Gelen Öğrenciler Yemekte Buluştu

Şahinbey Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında umreden dönen öğrenciler ve aileleri yemekte buluştu.

Özel bir otelde düzenlenen yemeğe Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurum müdürleri, umreden dönen öğrenciler ve aileleri katıldı.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü Şahinbey'de eğitim gören öğrencilerin umreye götürülmesi için protokol imzalamıştı. Proje kapsamında lise 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, kendilerine dağıtılacak kitap üzerinden sınava tabi tutuldu ve gitmeye hak kazanıp kutsal toprakları ziyaret eden öğrenciler dönüşte düzenlenen yemekte buluştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı konuşmada, kitap okuma yarışmasında kaybedenin olmadığını belirterek,"Bu organizasyonun kaybedeni yok. Kitap okuma yarışması olduğu için kaybedeni yok. Bu yarışmanın haricinde 40 hadis ezberlendiği için ve onların anlamları öğrenildiği için kaybedeni yok. Bunlara yaklaşık 46 bin civarında kardeşimiz katılmış. Bu organizasyona maddi ve manevi katkı sunan Şahinbey Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Bende en az çocuklarımız kadar heyecanlıyım ve mutluyum. Onların mutluluğuna ve bu güzel ibadetlerine vesile olduğumuz için emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek adına Şahinbey Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İstiyoruz ki gençlerimiz dinine, vatanına, bayrağına sahip çıksınlar. 15 Temmuz'da gördük ki gençlerimiz en başta bayraklarını alıp meydanlara koştular" diye konuştu.

Öte yandan duygularını anlatan öğrenciler ise, kutsal toprakları ziyaret ettikleri için çok mutlu olduklarını söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA