ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey'de Türk Halk Müziği rüzgarı esti

GAZİANTEP - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kültür merkezi olan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi, İstanbul Devlet Türk Halk Müzik Korosunu ağırladı. Düzenlenen konsere yoğun ilgi gösterilirken, dinleyiciler konserden memnun kaldıklarını ifade etti.

İçinde bulundurduğu kapsamlı salonları ve sınıfları ile Türkiye'nin en önemli kültür merkezlerinden biri olan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde İstanbul Devlet Türk Halk Müzik Korosu ekibi Gazianteplilerle buluşarak muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Konser sonrasında İstanbul Devlet Türk Halk Müzik Korosu, Başkan Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde bulunan konservatuar sınıflarını gezdi.

"Çok güzel bir konserdi"

Vali Davut Gül, İstanbul Devlet Türk Halk Müzik Korosuna vermiş olduğu konserden dolayı teşekkür ederek "Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na, koromuza ve dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Dinleyenler çok güzel ve farklı bir gece yaşadı. İnşallah tekrarını bir daha yaşarız" dedi.

"Bu tür etkinliklerin sayısını artıracağız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde Ocak ayında olduğu gibi Şubat ayının da dolu dolu geçeceği müjdesini vererek, "İstanbul Devlet Türk Halk Müzik Korosuna yaşattıkları müzik ziyafetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kültür ve sanat alanında 'daha çok yatırım ve etkinlik yapacağız' söylemi ile biz de buradaki etkinliklerimizin sayısını arttırıyoruz. 22-30 Ocak tarihleri arasında Okuyan Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği programımız olacak. Dokuz gün boyunca kitap fuarı çocuklarımız için sinema ve tiyatro oyunları olacak. Sadece bununla sınırlı kalmayıp Şubat ayını da dolu dolu geçireceğiz. 8 Şubat Gaziantep'e Gazilik Ünvanı'nın veriliş yıl dönümünde Şahinbey Belediyesi Koro ekibi konser verecek. 12 Şubatta Anadolu Ateşi burada olacak. 19 Şubatta Diyarbakır Medeniyetler Korosunu ağırlayacağız. 24-26 Şubatta ayrı etkinliklerimiz olacak. İstanbul Devlet Türk Halk Müzik Korosuna müzik dolu gece için bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Düzenlenen konseri, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve protokol üyeleri de birlikte dinledi.