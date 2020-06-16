Şahinbey'de tarlalara yol açılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şahinbey'de tarlalara yol açılıyor

Şahinbey'de tarlalara yol açılıyor Çiftçilere buğday, arpa tohumu, hayvan yemi, zeytin, fıstık fidanı ve canlı hayvan desteğinde bulunulan Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki kırsal mahallerde bulunan arazilerde yol çalışmaları yürütülüyor.

16.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:42

Şahinbey'de tarlalara yol açılıyor

GAZİANTEP - Çiftçilere buğday, arpa tohumu, hayvan yemi, zeytin, fıstık fidanı ve canlı hayvan desteğinde bulunulan Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki kırsal mahallerde bulunan arazilerde yol çalışmaları yürütülüyor.

Çiftçilere buğday ve arpa tohumu, hayvan yemi, zeytin, fıstık fidanı ve canlı hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte köylerde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Çiftçilerimize desteğimiz devam ediyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Çiftçimize olan desteğimiz devam ediyor. Daha önce arpa-buğday tohumu, gübre, fıstık-zeytin fidanı ve canlı hayvan desteklerimizin ardından şimdide Şahinbey Belediyesi olarak köylerimizin yollarını yapıyoruz. Traktörlerin ve iş makinalarının ulaşımını kolaylaştırmak adına arazi yollarını iyileştirme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede şuanda 22 tane köyümüzün arazi yollarını tamamladık. Her gün 3 ayrı alanda günde yaklaşık 4.5-5 km kendi iş makinalarımızla yol yapıyoruz. Yaz sezonu tamamlanmadan 80 köyümüzün arazi yollarını bitirmiş olacağız. Böylelikle çiftçimiz ürün için arazilerine gitmek istediklerinde arazi yollarını çok rahat bir şekilde kullana bilecekler. Bu yollar uzun yıllar hiçbir ihtiyaç duyulmadan çiftçimiz tarafından kullanılabilecek. Hayırlı uğurlu olsun ürünleri bereketli olsun" diye konuştu.

Şahinbey'de tarlalara yol açılıyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor Haber
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi reddediyoruz Haber
Dışişleri'nden Arap Birliği'nin Kuzey Irak operasyonuyla ilgili küstah sözlerine yanıt: Verilen tepkiyi...
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı Haber
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu Haber
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
Hasat yapan çiftçi, patos makinesine düşerek can verdi
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Keneden bulaşan Lyme hastalığı için İstanbullulara uyarı geldi
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
'Korona duası' diye pazarlanan muska 'keriz yolma duası' çıktı
"Korona duası" diye pazarlanan muska "keriz yolma duası" çıktı
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
9 yaşındaki çocuğun bayrak hassasiyeti kameralara yansıdı
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Antalya'da falezlerde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Antalya'nın caddeleri hareketlendi! Maske var, sosyal mesafe yok
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Mehmet Muş Donald Trump Abdülhamit Gül
Magazin Lara Yasmin Erbil Şeyma Subaşı Türkan Şoray
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza Türk Kadın Twitter
Şu an buradasınız: Şahinbey'de tarlalara yol açılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 20:08:16. #1.14#
title