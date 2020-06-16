Şahinbey'de tarlalara yol açılıyor
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Şahinbey'de tarlalara yol açılıyor

Çiftçilere buğday, arpa tohumu, hayvan yemi, zeytin, fıstık fidanı ve canlı hayvan desteğinde bulunulan Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki kırsal mahallerde bulunan arazilerde yol çalışmaları yürütülüyor.

Şahinbey'de tarlalara yol açılıyor
16.06.2020 18:46 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:28

Çiftçilere buğday, arpa tohumu, hayvan yemi, zeytin, fıstık fidanı ve canlı hayvan desteğinde bulunulan Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki kırsal mahallerde bulunan arazilerde yol çalışmaları yürütülüyor.

Çiftçilere buğday ve arpa tohumu, hayvan yemi, zeytin, fıstık fidanı ve canlı hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte köylerde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Çiftçilerimize desteğimiz devam ediyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Çiftçimize olan desteğimiz devam ediyor. Daha önce arpa-buğday tohumu, gübre, fıstık-zeytin fidanı ve canlı hayvan desteklerimizin ardından şimdide Şahinbey Belediyesi olarak köylerimizin yollarını yapıyoruz. Traktörlerin ve iş makinalarının ulaşımını kolaylaştırmak adına arazi yollarını iyileştirme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede şuanda 22 tane köyümüzün arazi yollarını tamamladık. Her gün 3 ayrı alanda günde yaklaşık 4.5-5 km kendi iş makinalarımızla yol yapıyoruz. Yaz sezonu tamamlanmadan 80 köyümüzün arazi yollarını bitirmiş olacağız. Böylelikle çiftçimiz ürün için arazilerine gitmek istediklerinde arazi yollarını çok rahat bir şekilde kullana bilecekler. Bu yollar uzun yıllar hiçbir ihtiyaç duyulmadan çiftçimiz tarafından kullanılabilecek. Hayırlı uğurlu olsun ürünleri bereketli olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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