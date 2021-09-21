Şahinbey'de sporu seven bir nesil yetişiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şahinbey'de sporu seven bir nesil yetişiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Şahinbey'de sporu seven bir nesil yetişiyor

Gaziantep'te lise ziyareti yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet tahmazoğlu, öğrencilerle penaltı atışı yaparak, masa tenisi oynadı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te lise ziyareti yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet tahmazoğlu, öğrencilerle penaltı atışı yaparak, masa tenisi oynadı. Tahmazoğlu, ilçede 215 halı saha ve Basketbol sahası yaptıklarını hatırlatarak, sporla iç içe bir nesli yetiştirmek istediklerini söyledi.

Feridun Aykanat Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerle penaltı atışı yapıp masa tenisi oynadı. Sık sık gençlerle ve öğrencilerle bir araya gelerek masa tenisi, halı sahada penaltı atışı, basketbol, ok atışı yapan Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 215 tane halı saha ve basketbol sahası yaptıklarını belirtti. Her fırsatta kendisinin de spor yaptığını belirten Tahmazoğlu, spora ve gençlere verdiği desteği yaptığı hizmetlerle ortaya koyduklarını ifade etti. an Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sporla iç içe sağlık bir nesil yetiştirmek amacıyla ilçenin hemen her yerinde spor alanları oluşturduklarını da anlatan Tahmazoğlu, "Spor yapmak adına tesisleşmek çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin rahat bir şekilde spor yapabilmeleri için parklarımıza, okul bahçelerimize 215 tane halı saha ve basketbol sahası yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk. Gençlerimizin yapmış olduğumuz tesislerde spor yapması bizleri son derece mutlu ediyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey'de sporu seven bir nesil yetişiyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı Açıklaması

 Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

 Eski TBF Başkanı Harun Erdenay, başkanlığa adaylığını açıkladı Açıklaması

Eski TBF Başkanı Harun Erdenay, başkanlığa adaylığını açıkladı Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Fuat Oktay Hasan Polatkan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buray Göksel Acun Ilıcalı Burak Yamantürk
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Sultan Selim Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şahinbey'de sporu seven bir nesil yetişiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 17:42:54. #1.17#