Şahinbey'de sokak hayvanları unutulmuyor
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Şahinbey'de sokak hayvanları unutulmuyor

Şahinbey'de sokak hayvanları unutulmuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şahinbey Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan karantina sürecinde beslenme imkanları kısıtlanan ilçedeki sokak hayvanlarını unutmadı. Şahinbey Belediyesi Zabıta ekipleri, özellikle kırsal alanlarda yaşayan sokak hayvanlarına mama ve su bırakırken, trafiğin yoğun olduğu caddede bulunan kaplumbağa da yaşam alanına bırakıldı.

"Salgın sokak hayvanlarını da olumsuz etkiledi"

Korona virüs salgının insan hayatını olduğu gibi sokak hayvanlarının hayatını da olumsuz etkilediğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Şahinbey Belediyesi olarak bu zor günlerde sokak hayvanlarını unutmadık. Ekiplerimiz ilçemizin muhtelif yerlerinde bulunan beslenme noktalarının periyodik temizlik ve dezenfektasyonlarını yaparak sokak hayvanlarının mamalarını ve sularını koyuyor. İlçenin merkezlerinin dışında kırsal alandaki sokak köpeklerine mama ve su veriliyor. Korona virüsü sadece insanları değil hayvanları da olumsuz etkiledi. İş yerlerinden ve duyarlı vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanlarının bu zorlu süreçte sıkıntı yaşamamaları için böyle bir uygulama yapıyoruz. Salgının dünyayı ve ülkemizi etkisi altına aldığı günden buyana sokak hayvanlarını unutmadık bundan sonraki süreçte de onların yanında olmaya devam edeceğiz " dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey'de sokak hayvanları unutulmuyor
Şahinbey'de sokak hayvanları unutulmuyor
Şahinbey'de sokak hayvanları unutulmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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