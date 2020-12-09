Şahinbey'de sokak hayvanları için yem ve mama bırakılıyor
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Şahinbey'de sokak hayvanları için yem ve mama bırakılıyor

09.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:17
Şahinbey'de sokak hayvanları için yem ve mama bırakılıyor

Şahinbey Belediyesi beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarının yiyecek sıkıntısı yaşamaması için belirli yerlere yem, mama ve su bırakıyor.

Şahinbey Belediyesi beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarının yiyecek sıkıntısı yaşamaması için belirli yerlere yem, mama ve su bırakıyor.

Şahinbey Belediyesi beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarına destek olmaya devam ediyor. Belediye, salgından dolayı beslenme imkanları kısıtlanan ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi için ilçede belirli bölgelere yem ve mama bırakıyor.

"Sokak hayvanları salgından olumsuz etkileniyor"

Korona virüs salgının insan hayatını olduğu gibi sokak hayvanlarının hayatını olumsuz etkilediğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Şahinbey Belediyesi olarak bu zor günlerde sokak hayvanlarını unutmadık. Ekiplerimiz ilçemizin muhtelif yerlerinde bulunan beslenme noktalarının periyodik temizlik ve dezenfektasyonlarını yaparak sokak hayvanlarının mamalarını ve sularını koyuyor. İlçe merkezimizin yanı sıra dışında kırsal alandaki sokak köpeklerine mama ve su veriliyor. Korona virüsü sadece insanları değil hayvanları da olumsuz etkiledi. İş yerlerinden ve duyarlı vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanlarının bu zorlu süreçte sıkıntı yaşamamaları için böyle bir uygulama yapıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey'de sokak hayvanları için yem ve mama bırakılıyor
Şahinbey'de sokak hayvanları için yem ve mama bırakılıyor
Şahinbey'de sokak hayvanları için yem ve mama bırakılıyor
Şahinbey'de sokak hayvanları için yem ve mama bırakılıyor
Şahinbey'de sokak hayvanları için yem ve mama bırakılıyor
Şahinbey'de sokak hayvanları için yem ve mama bırakılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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