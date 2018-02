Şahinbey'de Sevgililer Gününde 3.5 dakikada bir nikah kıyıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyenler, nikah dairelerine başvurunca 3.5 dakikada bir kıyıldı.

Nikahlarını 14 Şubat Sevgililer Günü gibi önemli bir tarihte gerçekleştirmek isteyen yüzlerce çift sabahın erken saatlerinden itibaren Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu önünde sıraya girmeye başladı. Nikah Memurluğuna başvuru sırasına göre isimleri okunarak çağrılan çiftlere sürpriz yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çiftlerin nikahlarını kıydı.

2017 yılının en fazla nikah kıyan belediyesiyiz

Günün anlam ve öneminden dolayı bazı çiftlerin nikahlarını kendisinin kıydığını ifade eden Başkan Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak 2017 yılının en fazla nikah kıyan belediyesi ve en fazla çocuğun doğduğu ilçesiyiz. Geçtiğimiz yıl 6.890 çiftimizin nikahını kıyarak açık ara Türkiye birincisi olurken, yine 2017 yılında 21.715 bebeğin dünyaya gelmesiyle Türkiye'de en fazla bebeğin doğduğu ilçe olduk" dedi.

132 çifte nikah kıyıldı

Tahmazoğlu, 14 Şubat Sevgililer Gününde toplam 132 çiftin nikahını kıydıklarını vurgulayarak, "Aslında her gün Sevgililer Günü, her gün birbirimizi sevmemiz, saymamız, karşılıklı hürmet göstermemiz lazım. Şahinbey Belediyesi olarak bu özel günde 132 çiftimizin nikahını kıydık. Onlara bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Başkana teşekkür

Nikah için özel bir gün seçtiklerini ifade eden çiftler ise nikahlarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun kıymasıyla daha da özelleştiğini söylediler. Böylesi özel bir günde kendilerine destek olduğu için Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür eden çiftler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek yaşanan anı ölümsüzleştirdiler. Başkan Tahmazoğlu, nikah sonrası çiftlere hediye paketi vererek tebrik etti.