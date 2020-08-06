Şahinbey'de 'sağlık için, hepimiz için' denetimi
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Şahinbey'de 'sağlık için, hepimiz için' denetimi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'nde ve 81 ilde, kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla yapılan en kapsamlı korona virüs denetimine katıldı.

Şahinbey'de 'sağlık için, hepimiz için' denetimi
06.08.2020 18:40 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:38

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'nde ve 81 ilde, kontrollü sosyal hayat döneminde 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla yapılan en kapsamlı korona virüs denetimine katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Korona virüs sürecinde başlattığı denetim ve alınması gereken önlemler kapsamında kurulan Şahinbey Denetim Komisyonu, tüm Türkiye'de olduğu gibi Şahinbey İlçesinde de denetim yaptı. Yapılan denetime Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Osman Akif Demirel katıldı. Oteller, lokantalar, kahvehaneler, internet kafeler, berberler, güzellik salonları, Pazar yerleri ve tüm iş yerleri ekipler tarafından büyük bir hassasiyetle denetlendi.

Hasas davranmalıyız

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, denetimlerin olumlu geçtiğini belirterek, "Şahinbey'de özellikle toplu taşıma araçlarında, Pazar yerlerinde ve iş yerlerinde kaymakamlığımızın ve belediyemizin ekipleriyle 'Sağlık için, hepimiz için' sloganıyla Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte denetimler yaptık. Şahinbeyli hemşehrilerimizden maske ve hijyen konusunda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Yakın zamanda çocuklarımızın eğitime başlamaları ve okullarına kavuşması için hep beraber sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Pazaryerinde yaptığımız denetimde hemşerilerimizin maske ve mesafe konusunda hassas davrandıklarını gördük. Bütün Şahinbeyli hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Pandemi sürecinde dikkatli olmalıyız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, herkesin sağlığı için dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Sağlık her şeyin başı ve sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. Bu çerçevede İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başlatmış olduğu 'Sağlık için, hepimiz için' kampanyası doğrultusunda Kaymakamız, İlçe Jandarma Komutanımız ve zabıta ekiplerimizle birlikte denetim yaptık. Pazar yerinde yaptığımız denetimde maske ve mesafe konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Hepimizin sağlığı için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Maskemizi takıp mesafemizi koruyacağız ve temizliğe dikkat edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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