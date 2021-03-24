Şahinbey'de ruhsat harçlarında metrekaresi 1 TL

Şahinbey'de ruhsat harçlarında metrekaresi 1 TL

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi esnafın yükünü hafifletmek için, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat harçlarında kampanya başlattı.

Daha önce faaliyet alanına göre ücretlendirilen işyeri ruhsat harcı, Şahinbey Belediye Meclisinin aldığı kararla tüm işyerleri için aynı fiyat oldu. Şahinbey Belediyesi başlattığı kampanya ile Fenni Muayene ücretleri sıfırlanırken ruhsat harcının metrekaresinin 1 lira olmasına karar verdi. Ayrıca Basılı Evrak ve Esnaf Kontrol Defteri Bedelini de 20'şer TL'ye düşürüldü.

"Ruhsatsız iş yeri kalmasın"

Ruhsatsız iş yeri kalmaması için başlatılan kampanya ile esnafın desteklendiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "İlçemizdeki işyerlerinin kimlik kazanması ve başlattığımız kampanya ile ruhsatsız iş yeri kalmayacağına inanıyorum. Ruhsatsız iş yeri çalıştırma kanunlarımıza göre suç. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı her yıl yenilenen bir işlem değil. Bir işyeri açtığınızda adres ve iş değişikliği olmadığı sürece ömür boyu geçerlidir. Esnafımız başvuru yaptığı zaman metrekare başına 1 lira olmak üzere ucuz bir şekilde ruhsatlarını alabilmektedir. Ruhsat fiyatının düşürülmesinin yanı sıra Fenni Muayene ücretlerini sıfırladık. Basılı Evrak ve Esnaf Kontrol Defteri Bedeli 20'şer TL'ye düşürdük. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın bu imkanlardan faydalanması dileğiyle bol kazançlı günler diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN