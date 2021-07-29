Şahinbey'de peygamber ocağına gidenlere yol çantası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şahinbey'de peygamber ocağına gidenlere yol çantası

Şahinbey'de peygamber ocağına gidenlere yol çantası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şahinbey Belediyesi 2016 yılında başlattığı "Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden" projesiyle Mehmetçiğin yanında olmaya devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi 2016 yılında başlattığı "Uğurlar Ola Mehmedim, Yol Çantanız Bizden" projesiyle Mehmetçiğin yanında olmaya devam ediyor. Projeyle 5 yılda toplam 45 bin 710 askere, askeri kıyafet ve malzemelerin bulunduğu çanta hediye edidi.

İlk olarak 30 Ekim 2016 tarihinde askerlere dağıtımı yapılan malzemeler, askerlere gidecek olanlar tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Gaziantep geneline yayılan proje kapsamında askerlerin ihtiyaç duyacağı birçok malzemeyi içeren yol çantasının dağıtımını sürdüren Şahinbey Belediyesi, bugüne kadar 45 bin 710 askere, asker çantası hediye etti.

"Mehmetçiğin yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, askerlerimiz için ne yapsak azdır diyerek, "Vatanımızın bekası için ülkemizin dört bir yanında nöbet tutan Mehmetçiklerimize, içerisinde çeşitli malzemenin bulunduğu asker çantası dağıtımımız sürüyor. 2016 yılının Ekim ayında başlattığımız projeye yoğun ilgi olması nedeniyle projemizi sürdürdük. Dağıtımına devam ettiğimiz çantalarda askerimizin ihtiyaç duyacağı ve kullanabileceği malzemeler bulunuyor. Vatanımızın bekası için evlerinden, ayrılan ana kuzularının her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Gururlandıran hizmet"

Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesi'ne gelerek kendilerine verilen hediye çantalarından alan vatandaşlar Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Şahinbey Belediyemizin askerlerimize vermiş olduğu bu hizmetten dolayı çok teşekkür ederiz. Askere gitmeden önce Şahinbey Belediyesi'ne gelerek, çantamızı aldık. Belediyemizin bu hizmeti bizleri gururlandırdı. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, hem vatandaşın hem de askerimizin yanında. Allah ondan razı olsun" diye konuştular. - GAZİANTEP

Şahinbey'de peygamber ocağına gidenlere yol çantası
Şahinbey'de peygamber ocağına gidenlere yol çantası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fuat Oktay Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Yıldız Tilbe Bülent Serttaş
Spor Diego Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şahinbey'de peygamber ocağına gidenlere yol çantası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 17:17:57. #1.16#

title