Şahinbey'de parklar temizleniyor

16.08.2019 16:17

Şahinbey Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklardaki oyun ve spor gruplarını temizliyor. Böylece çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan oyun ve spor gruplarının daha temiz ve hijyenik olması sağlanıyor.

Şahinbey'de her gün binlerce insanın hoşça vakit geçirmek için uğradığı parklar çocukların da vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor. Şahinbey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yer alan parklardaki oyun ve spor gruplarını sabunlu su ile yıkayarak dezenfekte ediyor ve hijyene uygun hale getiriyor.

Hastalıkların önüne geçiliyor

Özellikle yaz aylarında sıcak hava ile birlikte spor alanları ve çocuk oyun parklarında elden ele çeşitli mikroplar taşınabiliyor olması nedeniyle bulaşıcı hastalıkların çoğalmaması ve vatandaşların enfeksiyon hastalıklarına yakalanmaması için parklarda temizlik çalışmaları yapılıyor.

Vatandaşın sağlığı düşünülüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan temizliklerle vatandaşların mikroplara karşı korunduğunu belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman vatandaşımızın sağlığı ve rahatlığıdır. Yapılan temizlikler sayesinde parkları sıklıkla kullanan çocuklarımız ve vatandaşlar mikrop ve haşerelere karşı korunmuş oluyor. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın sosyal donatı alanlarından en iyi şekilde faydalandığı, çocuklarımızın mutlu ve huzurlu şekilde yaşadığı bir Şahinbey oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA