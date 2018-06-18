Şahinbey'de Okuma Yazma Öğrenenler Sertifika Aldı
Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesince açılan kurslarda okuma yazma öğrenen kursiyerler sertifikalarını aldı.
Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesince açılan kurslarda okuma yazma öğrenen kursiyerler sertifikalarını aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, Gaziantep'te 65 bin civarında okuma-yazma bilmeyen vatandaş bulunduğunu, Şahinbey'de ise bu sayının 25 bin 473 olduğunu söyledi.
Bunlardan 14 binden fazlasının okuma- yazma bilir hale geldiğini anlatan Tahmazoğlu, sertifikalarını alan vatandaşların 2 aylık kursla ilkokul diploması alabileceklerini bildirdi.
Yapılan konuşmanın ardından protokol üyeleri kursiyerlere sertifikalarını verdi.