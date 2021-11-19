Şahinbey'de Öğretmenler Ayak ve Masa Tenisi Oynadılar

Belediyemiz 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenler arası ayak tenisi ve masa tenisi turnuvaları düzenledi.

Belediyemiz, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 24 Kasım Öğretmenler günü etkinliği kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasına 50 erkek ve 18 bayan öğretmenin katılırken, ayak tenisi turnuvasına 25 okul ve 120 öğretmen katıldı.

Her Zaman Öğretmenlerimizin Yanındayız

Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak her zaman öğretmenlerin yanında olduklarını belirterek, "24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Şahinbey'imizin en güzel mekanlarından biri olan Akkent Spor Köyü'nde masa ve ayak tenisi turnuvası düzenledik. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmesinde büyük pay sahibi olan gençlerimiz için ne yapsak azdır. Onların sadece 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde değil her zaman yanlarında olduk. Olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Turnuva vesilesiyle bir araya gelen ve amatör olarak masa tenisi oynayan öğretmenler, yapılan etkinlikten memnun kaldıklarını ifade ettiler.

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