Şahinbey'de ödül yağmuru sürüyor
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Şahinbey'de ödül yağmuru sürüyor

06.10.2020 15:35 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:51

Şahinbey'de ödül yağmuru sürüyor Şahinbey Belediyesi sosyal medya üzerinden sorduğu sorularla vatandaşları bir yandan bilgilendirirken, diğer yandan da hediyeler vererek ödüllendirmeye devam ediyor.

Şahinbey'de ödül yağmuru sürüyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi sosyal medya üzerinden sorduğu sorularla vatandaşları bir yandan bilgilendirirken, diğer yandan da hediyeler vererek ödüllendirmeye devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi sosyal medya üzerinden her hafta sonu çeşitli sorular sorarak doğru cevap veren vatandaşlar arasından kura çekip doğru cevap veren vatandaşlara hediyeler vermeye devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi geçtiğimiz hafta sonu sosyal medya üzerinden "Son on yılda kaç adet park yaptık" sorusuna 41 bin 278 kişi cevap verdi. Doğru cevap veren kişiler arasında yapılan kura çekimi sonrasında kazanan 10 kişiye Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından dizüstü bilgisayar hediye edildi.

"Ödüllendirmeye devam edeceğiz"

Özellikle pandemi sürecinde vatandaşların talepleri doğrultusunda sosyal medya üzerinden hediyeler dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Pandemi sürecinde bizlerden en çok talep edilen dizüstü bilgisayar ve tablet. Ödüllerimizi mümkün mertebe vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik vermeye çalışıyoruz. Kazananlar arasında dört öğrenci, üç ev hanımı, bir güvenlik, bir üniversite mezunu, birde esnaf arkadaşımız bulunuyor. Bilgisayarların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler"

Şahinbey Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden sorduğu sorulara doğru cevap veren vatandaşlar aldıkları hediyeden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Başkanımızın tüm hizmetlerinden memnunuz. Özellikle bu pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden sorular sorarak çeşitli hediyeler veriyor. Başkanımıza bizlere vermiş olduğu hediyeler ve hizmetler için teşekkür ederiz" diye konuştular.

Şahinbey'de ödül yağmuru sürüyor
Şahinbey'de ödül yağmuru sürüyor
Şahinbey'de ödül yağmuru sürüyor
Şahinbey'de ödül yağmuru sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR

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