- Şahinbey'de minik zabıtalara, görevleri anlatıldı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesince organize edilen 'Minik Zabıtalar Görev Başında' Projesi kapsamında Şahinbey İlçesi'nde bulunan okullardaki öğrencilerden oluşan genç ve çocuk zabıtalara, görevleri hakkında eğitim verildi.

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da minik zabıtların eğitimlerinde yanında oldu. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında 52 lise, 63 ortaokul ve 61 ilköğretim okulundan toplamda 704 öğrenciye zabıtanın görevleri anlatıldı.

Türkiye'de bir ilk

Genç ve çocuk zabıtaların bilgilendirme toplantısında öğrencilere bu konuda çok iş düştüğünü belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Şu anda 704 genç ve çocuk zabıtamız bulunuyor. Bu genç ve çocuk zabıtalarımız bizim zabıtalarımızla birlikte özellikle okullarında denetim faaliyetleri yapacaklar. Kantinde satılan ürünlerin hijyenik olup olmadığını ve son kullanma tarihini kontrol edecekler. Ayrıca okullardaki çocukların yerlere çöp atmamaları konusunda uyarıda bulunacaklar ve bilinçli tüketici olarak arkadaşlarını da bu konularda bilgi sahibi olmalarını sağlayacaklar. Bu proje aynı zamanda sosyal sorumluluk projesidir. Yeni yetişen gençlerimizin sokakta gezerken, alışveriş yaparken daha şuurlu ve daha bilinçli olmasıçok önemli. Bu projeye Zabıta Müdürümüz Hüseyin Bey de çok emek verdi kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Zabıtanın görevleri anlatıldı

Düzenlenen toplantıda Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Güneş, genç ve çocuk zabıtanın görevlerini anlatarak öğrencilerin sosyal sorumluluk ve farkındalık alanında gelişim göstermelerine katkı sağlayarak; Genç ve çocuk zabıtaların, okullarındaki kantinlerde açıkta satılan ve sağlıksız yiyecek-içecek maddelerini satın almayıp arkadaşlarını da uyarmaları gerektiğini belirterek genç ve çocuk zabıtaların fiyat etiketlerini ve ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol edip, yerlere çöp atanları da uyarmalarını istedi.

Düzenlenen program sonrasında genç ve çocuk zabıtalara zabıta yeleği, zabıta şapkası, zabıta kimlik kartı ve görev tanım kartı dağıtıldı.