Şahinbey'de kurslar yeniden açıldı
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Şahinbey'de kurslar yeniden açıldı

Şahinbey'de kurslar yeniden açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şahinbey Belediyesi, korona virüs nedeniyle kapanan sosyal tesislerin kapılarını yeniden açtı.

Şahinbey Belediyesi, korona virüs nedeniyle kapanan sosyal tesislerin kapılarını yeniden açtı. Toplam 130 farklı branşta her yaş grubuna hitap eden kurslarda pandemi kuralları çerçevesinde eğitimler tekrardan başladı.

Şahinbey Belediyesi tarafından toplumun her kesimine yönelik hayata geçirilen kurslar, pandemi kurallarına uygun şekilde yeniden kapılarını vatandaşlara açtı. Spordan el beceri kurslarına, bağlamadan, eğitim kurslarına kadar 130 ayrı branşta hizmet veren tesislerin yeniden faaliyete geçmesine en çok kadınlar sevindi. Ayrıca Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde öğrenciler için açılan 7 ayrı kursta da eğitimler verilmeye başlandı.

"Tesislerimizde gerekli tedbirler alındı"

Belediyeye ait sosyal tesislerin yeniden hizmete açıldığı müjdesini veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde bir süredir kapalı olan sosyal tesislerimizi, gerekli tedbirleri alarak hizmete açmaya başladık. Tesislerimiz de pandemi kurallarını göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri aldık. Tesis binaları, çocuk oyun alanları, otopark ve tuvaletler gibi toplu kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte ettik ve etmeye devam edeceğiz. Tesis çalışanlarımızın günlük olarak, misafirlerimizin ise tesise girişte ateşini ölçüyoruz. Aldığımız tüm bu önlemler ile vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla gelip keyifli vakit geçireceği sağlıklı ve huzurlu bir ortam oluşturmaya özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz ve bu anlamda gerekli tüm tedbirlerimizi aldık" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey'de kurslar yeniden açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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