Şahinbey'de Kitap Okuma Yarışmasında Dereceye Giren 681 Öğrenciye Ödül

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak için düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren 681 öğrenciye eşofman hediye edildi.

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey İlçesi'ndeki ortaokul ve liseler de eğitim gören öğrencilere ücretsiz dağıtılan 119.540 kitabı okuyup ve yapılan sınavlarda 1'nci, 2'nci, ve 3'ncü olan 681 öğrenciye, eşofman hediye edildi. Düzenlenen törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey AK Parti İlçe Başkanı Hasan Teke, protokol üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

"Birileri hesap peşinde"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek, "Geleceğimiz olan gençlerimiz, mücadelemizin ve yaptığımız her çalışmanın yegane nedeni. Amacımız başarılarında yanlarında olarak önlerini açmaktır. Millet olarak, anne, baba, abi ve kardeşiz. Bu ülke, bu topraklar bölünmez bir bütün olarak bizim vatanımızdır. Bu ülkeye birlileri her zaman göz koyarak hesap yaptı. Çanakkale savaşında yedi düvel eğer Çanakkale'yi aşsaydı, İstanbul'a gelerek Türkiye'yi işgal edeceklerdi ve Türkiye diye bir ülke kalmayacaktı. Peki, 15 Temmuz'da uçak savarlarla, tanklarla, helikopterlerle kendi sivil halkını biçen ve üzerine bomba attıran yine yedi düveldi. Dış mihraklar içerideki mihraklarla birleşerek kendi halklarının üzerine göz göre göre bomba attırarak parça parça ettiler. Ancak tüm hesapları alt üst ettik ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

"Şahinbey, tarihe damga vurdu"

AB Bakan Yardımcısı Ali Şahin, Türkiye'nin her tarafından Şahinbey Belediyesi'nin hizmetlerinden bahsedildiğini belirterek, "Gazi şehrin Şahinbey gibi yani ismini yine bir şehitten alan ilçesinde müstesna bir atmosferde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Şahinbey Belediyesi ve Başkanı, belediyecilik tarihine şöyle bir baktığımızda olağan üstü bir performans ortaya koymuş durumdalar. Beşikten, mezara kadar hizmet anlayışı ile insanların hayatlarının her evresinde var olan bir belediyecilik anlayışı ile olağan üstü bir hizmet veriliyor. Bunlardan birisi olan okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere eşofman takımı hediye ediliyor. Daha önce milletvekilliği yaptım ve üç yıldan bu yana da Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı olarak ülkemize ve Gazi şehrimize hizmet ettim. Bulunduğum çoğu platformda adı sıkça geçen bir belediye vardır. O da sınırları içerisinde yaşayarak, hizmet aldığınız Şahinbey Belediyesi'dir. Ben her platformda ve her yerde Gaziantep'imizle ve Şahinbey Belediyemizle gurur duyuyorum" dedi.

"Eskiden doğru düzgün eğitim alamazdık"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin okuma alışkanlığı kazanmaları için kitap hediye ettiklerini belirterek, "Gençler bizim geleceğimiz ve göz bebeğimiz. Bir anne-babanın en çok istediği şey çocuğunu iyi bir evlat olarak yetiştirebilmek. İstiyoruz ki gençlerimiz çok daha güzel şartlarda yetişsin. Gençler bizim geçmişte yaşadığımız sıkıntıların hiç birini bilmiyor. Mesela geçmişte 60-70 kişilik sınıflarda eğitim verildiğini bilmiyorlar. Şimdi sınıflarımızda öğrencilerimiz rahat ve modern bir şekilde eğitim alabiliyorlar. Eskiden sağ-sol çatışması vardı. Okullar kapalıydı. Doğru düzgün eğitim alamazdık. Okula gittiğimizde okuyacak kitap bulamazdık. Çünkü her öğretmen bir kitap ismi verirdi. O kitapları bulmak için dolaşır dururduk. O kitapların birini bulsan diğerini bulamazdın. Şimdi ise okul başladığı gün kitaplar masada hazır çocukları bekliyor. Geçmişte öğrencilere kırtasiye yardımı yoktu. Şimdi ise her yıl 30.000'in üzerinde öğrenciye kırtasiye yardımı yapıyoruz. Şimdiye kadar öğrencilerimize 1.972.495 adet ücretsiz kitap dağıtarak, öğrencilerimizi okumaya teşvik ediyoruz. Bu uygulamayı her ay gerçekleştiriyoruz öğrencilerimiz dağıtılan kitaptan sınava tabi tutuluyorlar ve dereceye girenleri ödüllendiriyoruz. Bu kapsamda başarılı olan öğrencilerimize eşofman takımı hediye ettik. Öğrencilerimiz hediyelerini güle güle kullansınlar. Onlar okusun, bizler ödüllendirelim" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ödüllü kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerle fotoğraf çektirdiler. - GAZİANTEP