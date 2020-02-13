Şahinbey'de karla mücadele sürüyor

13.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:15

Gaziantep'te dün akşam başlayan kar yağınının ardından Şahinbey ilçesindeki karla mücadele ekipleri alarma geçti. Ekipler geceden itibaren kesintisiz kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.



Gaziantep'te gece saatlerinden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Şahinbey Belediyesi karla mücadele ekipleri teyakkuza geçti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gece saatlerinden itibaren ilçede inceleme yaparak, yoğun kar yağışına rağmen süren kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını inceledi. Başkan Tahmazoğlu, 62 araçla yol açma, tuzlama, kaldırım temizleme çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Gaziantep'e günlerdir beklenen kar yağışı yoğun bir şekilde başladı. Biz de bu kar yağışından vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için 62 aracımızla sahadayız. Ekiplerimiz bu kapsamda çalışmalar yapıyor. Sahada ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışıp gerek tuzlama, gerekse de yol açma çalışmaları yapacak. Karla mücadele için ekiplerimizin her noktada aynı anda çalışması mümkün değil çünkü ilçemizde 5 bin 500 tane cadde ve sokak var. Dolayısıyla ana arterler başta olmak üzere diğer yollarımızın açılması için çalışmalar sırasıyla sürüyor. Vatandaşlarımızın da tedbir amaçlı kar lastikleri ve zincirlerinin olması çok önemli" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA