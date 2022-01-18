Şahinbey'de kardan kapanan yollara anında müdahale Şahinbey Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yoğun bir şekilde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Şahinbey'de kardan kapanan yollara anında müdahale

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yoğun bir şekilde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Kar yağışı öncesinde tüm tedbirlerini alan Şahinbey Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının başlaması ile birlikte yolları açarak vatandaşların evlerine sorunsuz bir şekilde gitmesini sağladı. Kar nöbetini sürdüren ekipler, tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken yaşanan olumsuzluklara ise anında müdahale ediyor. Şahinbey Belediyesi karla mücadele ekipleri 24 saat süre ile ilçe genelinde görev başında olacak. Tuz makinaları ve kar küreme makinaları ile kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ekipler hem tuzlama yapacak hem de yol açma çalışması gerçekleştirecek.

"Gerekli tedbirleri aldık"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak gerek yaya gerekse araç trafiğini olumsuz yönde etkileyecek yoğun kar yağışlarına karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Gaziantep'imize 2021-2022 sezonun ilk karı yağdı. Kar yılı var yılı ve bereket yılı demek. Şahinbey Belediyesi olarak ekiplerimiz kar yağışına karşı hazırlıklıydı ve bu yağışı bekliyorduk. Kar yağışının başlamasıyla birlikte ekiplerimiz kar temizleme ve yol açma çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın ulaşımını rahatlatmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diye konuştu.