Şahinbey'de ilkokul öğrencilerine boyama seti hediyesi

Şahinbey'de ilkokul öğrencilerine boyama seti hediyesi Tahmazoğlu: "Öğrencilerimizin daha güzel eğitim imkanlarına sahip olmalarını istiyoruz" Eğitime verdiği destek ile eğitim camiasının ve vatandaşın takdirini kazanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin yüzünü...

Şahinbey'de ilkokul öğrencilerine boyama seti hediyesi

Tahmazoğlu: "Öğrencilerimizin daha güzel eğitim imkanlarına sahip olmalarını istiyoruz"

GAZİANTEP - Eğitime verdiği destek ile eğitim camiasının ve vatandaşın takdirini kazanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Şahinbey İlçesindeki ilkokul ve anasınıfı öğrencilerine boyama ve bilge kaşifler kitap seti hediye eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Ahmet Çelebi İlkokulu'ndaki öğrencileri ziyaret edip dağıttığı hediyelerle onları mutlu etti.

"Öğrencilerimize boyama ve eğitim seti hediye ettik"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'ndeki tüm anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine boyama ve eğitim seti hediye ettiklerini belirterek, "Şahinbey'deki tüm okullarımızın anasınıfı, ilkokul 1-2-3 ve 4. sınıf öğrencilerine boyama seti hediye ettik. Anasınıfı öğrencilerimize ayrıca Bilge Kaşifler Seti dağıtıyoruz. İçerisinde boyama kitapçığı ve çocuklarımızın her alanda gelişimini sağlayacak kitaplar mevcut. Şahinbey'deki 22.000 anasınıfı öğrencilerimize ve ayrıca 1.000 adette öğretmenlerimize bu setlerden hediye ettik. Amacımız; ilçemizde bulunan tüm öğrencilerimizin daha güzel eğitim almaları ve imkanı olan-olmayan tüm öğrencilerimize destek olmak. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile istişare yaparak bu setleri aldık. Eğitim-öğretim yılı boyunca tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİR