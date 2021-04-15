Şahinbey"de iftara yetişemeyenler için İftara 5 kala projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şahinbey"de iftara yetişemeyenler için İftara 5 kala projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Şahinbey'de iftara yetişemeyenler için İftara 5 kala projesi

Şahinbey Belediyesi iftara yetişemeyen vatandaşlar için 'İftara 5 Kala' projesi ile şehrin yoğun olan kavşaklarında kumanya dağıtıyor.

Şahinbey Belediyesi iftara yetişemeyen vatandaşlar için 'İftara 5 Kala' projesi ile şehrin yoğun olan kavşaklarında kumanya dağıtıyor.

Şahinbey Belediyesi iftarı evinde açamayıp trafikte kalan vatandaşlara 'İftara 5 Kala' projesi ile kumanya paketi dağıtarak iftarlarını açmalarını sağlıyor. Paylaşmanın ve birlikte olmanın simgesi olan Ramazan Ayı'nda trafik yoğunluğu nedeniyle iftara yetişemeyenlerin yanında Şahinbey Belediyesi vardı. Özellikle trafik akışının yoğun olduğu iftar saatlerinde yolda kalan sürücüler ve otobüslerdeki vatandaşlar, dağıtılan kumanyalarla oruçlarını açıyor.

"Vatandaşlara iftariyelik veriyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu iftara yetişemeyenler için İftara 5 kala uygulaması yaptıklarını belirterek, "Geleneksel hale getiridiğimiz 'İftara 5 Kala' projemiz ile işlerinden evlerine giden vatandaşlarımızın ve görev başında olan şoförlerimizin oruçlarını açmalarını için kavşaklarda kumanya dağıtıyoruz. Projemizin ismi 'İftara 5 kala' trafikte ve kırmızı ışıkta bekleyen vatandaşlarımıza iftariyelik veriyoruz. Vatandaşlarımız ezan okunduğunda yolda iftarlarını açabiliyorlar. Böylelikle eve gidinceye kadar aç kalmamalarını sağlıyoruz. Bu uygulamayla vatandaşlarımızı memnun etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Şahinbey belediyesi bizleri unutmadı"

Şahinbey Belediyesinin iftar saatinde kendilerine iftarlık dağıtmasından oldukça memnun olan sürücüler "İftar vaktine yolda yakalanmıştık ama Şahinbey Belediyesi ekipleri bizlere Ramazan'ın bereketini ve birliğini bir kez daha gösterdiler. İftar vakti bizleri unutmayarak iftarlık dağıttılar. Bu uygulamaya katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca böyle bir uygulama yaptığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - GAZİANTEP

Şahinbey'de iftara yetişemeyenler için İftara 5 kala projesi
Şahinbey'de iftara yetişemeyenler için İftara 5 kala projesi
Şahinbey'de iftara yetişemeyenler için İftara 5 kala projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Antony Blinken Mustafa Destici
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şahinbey"de iftara yetişemeyenler için İftara 5 kala projesi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 14:53:03. #1.16#

title