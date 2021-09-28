Şahinbey'de her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikram ediliyor - Haberler
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Şahinbey'de her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikram ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- Şahinbey'de her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikram ediliyor Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sabahın erken saatlerinde işlerine ve okullarına giden vatandaşlara ve öğrencilerle çorba dağıtım noktasında bir araya gelerek sohbet etti.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - - Şahinbey'de her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikram ediliyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sabahın erken saatlerinde işlerine ve okullarına giden vatandaşlara ve öğrencilerle çorba dağıtım noktasında bir araya gelerek sohbet etti.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşa hizmet veren Şahinbey Belediyesi, daha önce 8 noktada yapılan çorba dağıtımını 15 noktaya çıkararak hergün 8 bin 500 kişiye çorba ikramında bulunuyor. Çorba dağıtım noktalarını ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere ve vatandaşlara kendi elleriyle çorba ikramında bulundu.

"Vatandaşlarımızı çorba içmeye bekliyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesinin 15 ayrı noktasında çorba ikramında bulunulduğunu belirterek, "Çorba ikramı Şahinbey Belediyesi olarak yıllardır yaptığımız bir uygulama. Her sabah 15 ayrı noktada 8 bin 500 vatandaşlarımıza çorba ve ekmek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Özellikle hastaneye, okula ve sabah işe giden işçilerimizin yoğun olduğu bölgelerde dağıtım yapıyoruz. Vatandaşlarımız ve öğrencilerimiz sabah çorba dağıtım noktalarına uğrayarak çorbalarını ve ekmeklerini alıyorlar. Böylelikle kahvaltı ihtiyacı karşılanmış oluyor. Tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun diyor, herkesi çorba içmeye davet ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ile sohbet eden vatandaşlar, verilen hizmetten dolayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler.

Şahinbey'de her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikram ediliyor

Şahinbey'de her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikram ediliyor

Şahinbey'de her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikram ediliyor

Şahinbey'de her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikram ediliyor
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Haber: Şahinbey'de her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikram ediliyor - Haberler
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