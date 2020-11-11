- Şahinbey'de gözlemevi için çalışmalara başlandı
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- Şahinbey'de gözlemevi için çalışmalara başlandı

11.11.2020 03:43 | Son Güncelleme: 11.11.2020 03:48
- Şahinbey'de gözlemevi için çalışmalara başlandı

- Şahinbey'de gözlemevi için çalışmalara başlandı Şahinbey Belediyesi'nin TÜBİTAK ile yaptığı protokol ve TÜBİTAK Kitap Evi'nin açılışı için Gaziantep'e gelen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.

- Şahinbey'de gözlemevi için çalışmalara başlandı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi'nin TÜBİTAK ile yaptığı protokol ve TÜBİTAK Kitap Evi'nin açılışı için Gaziantep'e gelen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Şahinbey Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeleri Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gezdi.

Şahinbey İlçesi'nde yaptığı önemli projelerden olan İslam Bilim Tarih Müzesi'ni, Türkiye'nin en büyük parkı Yeşilvadi Milletbahçesi'ni ve çevresindeki spor alanlarını Başkan Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte gezen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal daha sonra Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan gözlem evinin yerini gezdi.

İnsan odaklı çalışmalar yapacağız

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, teknoloji üreten bir nesil oluşturmak istediklerini belirterek, "Şahinbey Belediyemizin girişimciliği ile sadece Şahinbey İlçemiz değil, tüm ilçelerde TÜBİTAK kitaplıkları kurmuştuk. 200.000 kadar kitabı Şahinbey Belediyesi'nin katkılarıyla ilçelerdeki tüm okullara kazandırma girişimi olmuştu. Bu esnada başkanımız ile yaptığımız bir konuşmada gelecekteki en önemli kıymetimiz insan kaynağıdır. O insan kaynağını bilim ve teknoloji odaklı gelişimine yönelik ne yapabiliriz diye düşündük. Gençlerimizin teknolojiyi kullanan değil teknolojiyi üreten ve tasarlayan bireyler olmasını istiyoruz. Gençlerimiz gök bilime ve astronomiye büyük ilgi duyuyorlar. Şahinbey Belediye Başkanımız Yamaçtepe'de böyle bir çalışma başlattı. Onun destekleriyle tasarımını ve eğitimini yapabilecek noktadayız. Ama bu işin kalıcılığı ve sürdürülebilirliği noktasında başkanımızın çok emekleri var. Bunun akabinde bilim tırı sergisini gezici hale getirelim. İnsanlarımızı bilim merkezlerine çekmenin yanında bilimi aynı zamanda onların ayağına götürecek bir çalışmanın birlikteliğini yapacağız" dedi.

İşbirliğimizi sürdüreceğiz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TÜBİTAK ile önemli projelere imza atacaklarını belirterek "Öncelikle TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ve ekibine çok teşekkür ediyorum. TEKNOFEST'te tanışıp bir araya gelmiş, Gaziantep'imiz ve Şahinbey'imiz için neler yapabileceğimizi konuşmuştuk. O gün konuştuklarımızı vakit kaybetmeden icraata dökerek çalışmalara başladık. TÜBİTAK'ın bilim kitaplarının satılabileceği kitap evini Mecidiye Han'da açtık ve ilk bilim söyleşisini gerçekleştirdik. Gaziantep'teki tüm öğretmenlerimizin 1 yıllık bilim teknik dergisi aboneliği ücretini Şahinbey Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Bunun yanı sıra Fen Lisesi, Sosyal Bilimler ve proje okullarında okuyan öğrencilerimizin bilim teknik dergisi aboneliğini yapacağız. Ayrıca Yamaçtepe Gençlik Eğitim kampı içerisine gözlem evi yapmayı TÜBİTAK Başkanımızla konuştuk. Onlarda bize destek olacaklar. Gaziantep'imizi bilimde teknolojide ileri noktalara taşımak için işbirliğimizi artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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