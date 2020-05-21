Şahinbey'de gıda üretimi ve satışı yapan iş yerleri denetledi Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri tatlı ve şekerleme üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimlerde, tatlı üretim noktaları başta olmak üzere gıda üretimi, depolama, satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşulları kontrol edildi.

Zabıta ekipleri, koronavirüse karşı iş yerlerinde uyulması gereken kurallar konusunda da esnafı bilgilendirdi ve uyardı.

Öte yandan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da da bazı denetimlerde ekiplere eşlik ederek kontroller yaptı.

Kaynak: AA