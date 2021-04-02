Şahinbey'de gençler uyuşturucuya karşı gardını alacak

Şahinbey'de gençler uyuşturucuya karşı gardını alacak Gaziantep'te, Spora ve sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Şahinbey Belediyesi gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve spora yönelmeleri için 'Uyuşturucuya Karşı Gardını Al' etkinliği düzenledi.

Şahinbey'de gençler uyuşturucuya karşı gardını alacak

GAZİANTEP - Gaziantep'te, Spora ve sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veren Şahinbey Belediyesi gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve spora yönelmeleri için 'Uyuşturucuya Karşı Gardını Al' etkinliği düzenledi.

Gençler yıldızlar, küçükler ve minikler kategorisinde karografik temassız uzak doğu gösteri Wushu Tao Gaziantep İl Şampiyonasına 110 sporcu katıldı.

Gençlerin kötü çevreden uzaklaşıp spora yönlendirilmesini isteyen Abdussamed Yeter "Her genç belli zorlu dönemlerden geçiyor. Bu zorlu süreçlerden geçerken de boşluğa düşüp, alkol, uyuşturucu ve başka farklı yollara sapabiliyor. Ancak o yollara sapmamanın ve sapmışsa da kurtulmanın en güzel ve kolay yolu spor yapmaktır. Spora insanın yaşamını çok farklı noktalarda etkileyip kendisini daha farklı ve başarılı noktalara taşıyabilir. Ailem bu sporu yapmam da ve kendimi spora adamam da hep yanımda oldu. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'da Wushu sporunu destekledi ve hep yanımızda oldu. Kendisine vermiş odluğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep Wushu İl Temsilcisi Şeyhmus Çakmak gençleri spora yönlendirmek için çaba sarf ettiklerini belirterek "Yıllardır Wushu branşı ile Şahinbey belediyesi bünyesinde ücretsiz olarak gençlere ve madde bağımlısı sporculara ulaşıyoruz çoğu zaman asosyallikten dolayı yazmaya çekinseler de; ailelerin bize ulaşıp, sorunları dile getirerek ortak çözüm arayışları ile gençleri spora teşvik ederek çeşitli şampiyonalarda yerel ve ulusal anlamda topluma yeniden kazandırıyoruz. Şimdiye kadar 3 genci madde bağımlılığından kurtarıp, spor ile kazanırken yerel ve ulusal dereceler ile Gazi şehrimize birçok kez altın madalya kazandırdık hedefimiz bu gençleri dünya şampiyonu yapmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı