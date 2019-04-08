Şahinbey'de Geleceğin Bilim Adamları Yetişiyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılarak Milli eğitim Müdürlüğüne devredilen Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezini AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ile birlikte ziyaret etti.

Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan 4 okuldan birisi olan Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezini AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Türe ile birlikte ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu okulda verilen eğitimlerle ilgili bilgi aldı.

"Bu tür çalışmaları önemsiyoruz"

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Dünya da tüm ülkelerin teknolojiye önemli yatırımlar yaptığını belirterek, "Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezini, Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve Mili Eğitim Müdürümüz Cengiz Mete ile birlikte gezdik. Buraya sınavla alınan öğrencilerimiz ve bu öğrencilerimiz için oluşturulan atölyeler ve sınıflar bulunuyor. Atölyelerde resim ve teknolojiye yönelik robotik kodlamaların olduğu ve ayrıca üç boyutlu cns kesim, tasarım ve uygulamalar yapılan çalışmaları gördük. Bu çalışmalar ana sınıfından başlayıp, yüksek lisans ve doktora seviyesine varana kadar farklı çalışmalar yapılmış. Ayrıca öğrencilerimiz tarafından Ulusal ve Uluslararası projelerin ve tasarımları yapılmış. Ülke olarak bu tür eğitim çalışmalarını önemsiyoruz. Amerika'da kilometrelerce büyüklüğündeki silikon vadileri ve bu çalışmaları yapan firmalarla çalışmalar yapılıyor. Tüm Dünya ekonomide güçlenmenin yolu teknolojiye yapılacak yatırımlardan geçtiğini düşünüyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA