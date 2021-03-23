Şahinbey'de çifte turnuva
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Şahinbey'de çifte turnuva

23.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:00
Şahinbey'de çifte turnuva

Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde E-Spor ve masa tenisi turnuvası düzenledi.

Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde E-Spor ve masa tenisi turnuvası düzenledi.

Şahinbey Belediyesi Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl dönümünde spor etkinlikleri düzenledi. Gaziantep Gençlik ve Spor il Müdürlüğü iş birliği ile masa tenisi ve E-Spor turnuvası düzenlendi. Düzenlenen yarışmalar sonrasında dereceye giren sporcular Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından ödüllendirildi. Masa tenisi turnuvasına gençler, yıldızlar, küçükler, minikler kategorilerinde ferdi olarak müsabakalara toplam 108 sporcu katıldı. E-Spor turnuvası 13 yaş ve üzeri herkese açık olurken, turnuvada 5 kişilik takımlar halinde mücadele edildi. 32 takım 160 sporcu katıldığı E-Sporda "ZULA" oyunu oynandı.

Gençlerimizi tebrik ediyorum

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, düzenlenen turnuvaların gençler için oldukça önemli ve verimli olduğunu belirterek; "Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıl etkinlikleri kapsamında masa tenisi ve E-Spor etkinliği düzenledik. Her iki turnuvaya da gençlerimiz oldukça yoğun ilgi gösterdi. Korona virüs tedbirlerinin alındığı organizasyonumuzda gençlerimizin zamanını daha faydalı faaliyetlerle değerlendirmesini sağladık. Masa tenisi turnuvasına 108, E Spor turnuvasına da 160 sporcu katıldı. Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey'de çifte turnuva

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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