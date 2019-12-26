Şahinbey'de çiftçiye 7 bin ton yem dağıttı

26.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:23

Şahinbey'de daha önce gübre, yem, tohum ve fidan dağıtımı yapılan çiftçilere 7 bin ton daha yem desteğinde bulunuldu.



Gaziantep'te çiftçilere sağladığı 6 bin ton gübre, 6 bin 200 ton arpa ve buğday tohumu, 750 bin adet zeytin, 150 bin adet fıstık fidanı dağıtımı destekleriyle dikkat çeken Şahinbey Belediyesi, şimdi de üreticiye 7 bin ton yem dağıttı. Şahinbey ilçesine bağlı Kapçağız Mahallesi'nde gerçekleştirilen yem dağıtım törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ali Doğan, diğer protokol üyeleri ile çok sayıda çiftçi ve vatandaş katıldı. Yem dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çiftçilerimize destek vermeye önce gübre ile başladık ve 6 bin ton gübre dağıttık. Ondan sonra 6 bin 200 ton arpa ve buğday dağıttık. Geçtiğimiz yıl da 7 bin ton yem dağıtımı yapmıştık. Bu yılki yem dağıtımımızı da bunun iki katına çıkardık ki çiftçimize biraz daha destek olmalım diye" dedi.



"Çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz"



Çiftçilere farklı destekler vermeye devam edeceklerini de aktaran Tahmazoğlu, "Bundan sonra da çiftçilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimiz için buzağı seti hazırlıyoruz. Çiftçilerimiz için ecza dolapları hazırlıyoruz onları vereceğiz. Onun dışında köylerde imkanı olmayan çiftçilere küçükbaş ve büyükbaş hayvan vereceğiz. Çiftçilerimize destek olmaya ve onların yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ali Doğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na sağladığı destekler için teşekkür etti. Bir çiftçi ise, "Başkanımız bize buğday verdi, arpa verdi, gübre verdi şimdi de yem veriyor. Başkanımıza bizi bu kış günü yalnız bırakmadığı için, yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Bunların devamını bekliyoruz inşallah" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA