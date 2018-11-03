Şahinbey'de Çiftçilere 2 Bin Ton Gübre Desteği

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çiftçilere 2 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtımının ardından şimdi de 2 bin ton gübre dağıtımı yapıldı.

Çiftçilere geçtiğimiz günlerde 2 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, çiftçilerden gelen talep üzerine bu sefer de 2 bin ton gübre dağıtımı yaptı. Şahinbey ilçesine bağlı Kapçağız Mahallesinde gerçekleştirilen gübre dağıtım törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mehmet Aksoy, Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak, mahalle halkı ve çok sayıda çiftçi katıldı. Gübre dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Ben gübre dağıtımımız çiftçilerimize hayırlı olsun diyorum. Çiftçilerimizin bizden önce buğday ve arpa tohumu talebi olmuştu. 2 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıttık. Daha sonra çiftçimiz bize gübre desteğine ihtiyacımız var deyince baş üstüne dedik. O nedenle bugün Şahinbey ilçesindeki çiftçilerimize gübremizi de dağıtıyoruz. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 5 bin 650 çiftçimize bu desteği sağlıyoruz" dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise, "Gerek Şahinbey Belediyemizin, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüğümüzün, İl Tarım ve Şahinbey İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile diğer hazirun ortaklaşa dayanışarak yaptığı bir projeyi icra ediyoruz. Bugün burada milletin efendisi olan köylümüze, çiftçimize hizmet etmek için bulunuyoruz. Köylüye, çiftçiye hizmet etmekten daha güzel ne olabilir. Çiftçilerimize yönelik yapmış olduğumuz bu hizmetler devam edecek" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere 2 bin ton gübre dağıtımı yapıldıktan sonra program sona erdi. - GAZİANTEP