Şahinbey'de çiftçiler bilgilendirildi

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Şahinbey'de çiftçiler bilgilendirildi

Şahinbey'de çiftçiler bilgilendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan fidelerin veriminin arttırılması yönünde çiftçilere eğitim semineri verildi.

Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan fidelerin veriminin arttırılması yönünde çiftçilere eğitim semineri verildi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen seminerde çiftçilere sulu tarım, verimli tarım yöntemleri ve fidelerin yetiştirilmesi konularında bilgilendirilmeler yapıldı. Çiftçiler yetkililere merak ettikleri konular hakkında sorular sordular. Düzenlenen toplantıya Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Tarım İlçe Müdürü Mustafa Güzel, Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak ve çiftçiler katıldı.

"Şahinbey'de tüm paydaşlar samimiyet ve gayretle çalışıyor"

Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey'de birçok alanda önemli çalışmalara yapıldığını belirterek, "Şahinbey Belediyesi'nin verdiği desteklerle ekilecek alan miktarının tamamı ekildi. Şimdi ise bu ekili alanlardan daha fazla nasıl ürün alabilirizin yöntemlerine bakmamız gerekiyor. Ekilecek ürünleri de seçerken piyasa değeri yüksek ve satış noktasında sorun yaşamayan ürünlerle bu alanları buluşturmamız gerekiyor. Özellikle son yıllarda Şahinbey Belediyemizin öncülüğünde Tarım İl ve İlçe Müdürlüğümüzün gayretleriyle çiftçilerimize çok ciddi destekler verildi. Özellikle Şahinbey üzerinde çok değerli çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de ki 97 LGS birincisinin birisi Şahinbey ilçemizden, birisi Şehitkamil'den çıktı. İki çocuğumuz Türkiye birincisi oldu. Şahinbey'de 270 bin öğrencinin 18 bin'i sınava girdi. Bu 18 bin öğrenci Şahinbey Belediyesi'nin hazırladığı kurslarda eğitim alıp sınavlara tabi tutularak gerçek sınava hazır halde girdiler. Eğitimde, ulaşımda, tarımda belli bir ivme yakalandı. İnşallah bu tür eğitimlerle daha fazla ürün alınacak bir aşamaya getireceğiz. Eğitim, verim artırımının önemli bir ayağı. Hangi ürünler nerede nasıl üretilecek gerekirse her alan incelenecek. Sulama konusu bir aydır gündemimizde ve bu konuda bir çalışma yapıldı. Şahinbey'de tüm paydaşlar her konuda samimiyetle ve gayretle çalışıyor" dedi.

"Çiftçilerimizin yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekili alanlarda verimliliğin artması için çalışmalar yapılacağını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak Şahinbey'deki çiftçilerimizin daha da gelişmesi ve güçlenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tohum, gübre, fide, yem ve canlı hayvan gibi desteklerde bulunarak çiftçimize destek oluyoruz. Şahinbey'de daha önce 80 bin dekar olan ekili alan miktarı 300 bin dekara çıkmış durumda. Çiftçilerimiz verilen desteklerle ekilebilecek tüm alanları ekti. Allah kendilerinden razı olsun. Şimdi bu 300 bin dekar alandan daha fazla nasıl ürün alabilirizin çalışmasını yapmamız gerekiyor. Bu da bilgilendirme eğitimleri ile olacak. Çiftçilerimiz bu tür eğitimlerle verimli tarım yöntemlerini ve sulu tarımı öğrenecekler. Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Çiftçiler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na beklentilerini sorularla anlatarak taleplerde bulundular. - GAZİANTEP

Şahinbey'de çiftçiler bilgilendirildi
Şahinbey'de çiftçiler bilgilendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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