Şahinbey'de çeşitli partilerden AK Parti'ye geçiş yapan 75 kişiye rozet takıldı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Haberler.com) - Ak Parti Şahinbey İlçe Başkanı Avukat Hasan Teke, rozet takma törenini sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

"75 KİŞİYE ROZET TAKTIK"

Avukat Hasan Teke, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerimiz ile birlikte partimize çeşitli partilerden geçiş yapan 75 kişiye rozetlerini taktık. Esentepe Mahalle Muhtarımız Sayın Hüseyin İşlekoğlu'na ve Düztepe Taksi Durağı Başkanı Cemal Mermer Beye katkıları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet