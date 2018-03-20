Şahinbey'de Çanakkale Vurgusu

Şahinbey Belediyesi'nin 'Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına' projesi kapsamında Çanakkale'ye gidecek öğrencilerin bilgilendirme toplantısının konuğu AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer oldu.

Şahinbey Belediyesi, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. Yıl etkinlikleri kapsamında başlattığı Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına projesi ile öğrencileri ecdatlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemine vurgu yaparak, "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun projelerinin lansmanında veya içerisinde olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Birçok proje Şahinbey Belediyemizden Türkiye'ye bir ilk olarak çıkıp örnek gösterilmiştir. Ancak Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına' projesi gerçekten çok başka ve önemli bir proje. Kendi şehrimizin çocuklarının kendi ecdatlarını tanıması, bilmesi ve Kurtuluş Savaşı'nı öğrenmesi acısından çok önemli. Ben kendisine bu konuda teşekkür ediyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Çanakkale'ye giderken bu duygularla gidin. Orada bulunduğunuz süre içerisinde bu ülkenin neler yaşadığını ve Anadolu'nun dört bir yanından oraya gidip ülkesini savunan insanların hangi iman gücüyle orada bulunup can verdiğini çok iyi anlayın. Hayatınıza rehber olacak bir ziyarete gidiyorsunuz. Bu ziyaretten çıkaracağınız sonuçlar, geleceğinizde ülkemize koyacağınız katkılarla ilgili çok önemli bir alt yapı oluşturacak" dedi.

Her gencin Çanakkale'yi görmesi gerek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere Çanakkale de verilen destansı mücadelenin tüm dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Çanakkale Deniz Zaferlerinin 103. yılını kutladık. Başta Çanakkale'de canlarını seve seve fedan eden 253 bin şehidimiz olmak üzere, Gaziantep savunmasında şehit olan 6 bin 317 şehidimiz ve bu güne kadar vatan için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Belediye Başkanı olmadan önce Çanakkale'yi ziyaret ettim ve Türkiye'de yaşayan her gencimizin buraya mutlaka gelmelerinin gerektiğini düşündüm. Allah nasip etti ve Türkiye'de ilk defa Şahinbey Belediyesi olarak tüm öğrencilerimizi uçakla Çanakkale'ye götürdük. Bu bir turistik gezi değil ecdadımıza teşekkür ziyaretidir. Bu cennet vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi ziyaret edip, dua edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte 'Çanakkale içinde aynalı çarşı' türküsünü söylediler. - GAZİANTEP