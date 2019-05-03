Şahinbey'de Camiler Ramazan Ayına Hazır

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde camiler temizlenerek Ramazan ayı öncesinde hazır hale getirildi.

Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadet edebilmeleri için tüm ayrıntıları gözden geçiren ve düzenli olarak camilerde iç ve dış mekan temizliği yapan Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan Ayı'nda da temizleme işlemlerine devam edecek. Temizlik ekipleri ilçe genelindeki camilerin halılarını yıkayıp, gül suyu sıkarak vatandaşların güzel kokulu ve nezih bir ortamda ibadet yapmalarını sağlıyor.

Camiler Düzenli Olarak Temizleniyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçedeki cami temizliklerinin düzenli olarak yapıldığını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak Ramazan Ayı öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Ancak biz sadece Ramazan Ayı'nda değil yıl boyunca camilerimizi düzenli olarak, temizliyoruz. Ramazan Ayı öncesinde tüm camilerimizi temizlik ve bakım onarım noktasında yeniden elden geçirdik. Şu anda Şahinbey'de bulunan tüm camilerimizin her ay 2 defa olmak üzere bakımları, temizlikleri yapılıyor. Ramazan Ayı'nda da vatandaşlarımızın gönül huzuruyla hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

324 Caminin Düzenli Olrak Temizliği Yapılıyor

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Şahinbey İlçesi'nde bulunan 324 caminin büyüklüğüne göre her gün 3 veya 4 caminin halı yıkama dahil tüm temizlik işleri yapılarak vatandaşların hijyenin ortamda ibadet yapmalarını sağlıyor.

10.970 Defa Camiler Temizlendi

Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipler ayrıca 2011 yılından bu yana 10.970 defa camilerin temizlik işlemlerini yaparak bu alanda önemli bir çalışmaya imza attı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA