Şahinbey'de camiler dezenfekte ediliyor
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Şahinbey'de camiler dezenfekte ediliyor

10.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:56

Şahinbey'de camiler dezenfekte ediliyor Yeni normalleşme adımları kapsamında ibadete tekrardan açılan camiler Şahinbey Belediyesi tarafından dezenfekte edilerek korona virüsten arındırılıyor.

Şahinbey'de camiler dezenfekte ediliyor

GAZİANTEP - Yeni normalleşme adımları kapsamında ibadete tekrardan açılan camiler Şahinbey Belediyesi tarafından dezenfekte edilerek korona virüsten arındırılıyor.

Camilerin yeniden ibadete açılmasından bu yana Şahinbey Belediyesi camilerdeki dezenfekte ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Korona virüs önlemleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı açık alanlar ile cadde ve sokakları düzenli olarak dezenfekte eden Şahinbey Belediyesi, camilerde de düzenli olarak, dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Titiz bir şekilde temizleniyor

Her cuma günü namazı öncesi camilerin avluları ve içleri tiziz bir şekilde dezenfekte edilerek, yıkanıp ibadete hazır hale getirilirken, ekipler Şahinbey İlçesi'ndeki tüm camileri periyodik olarak temizliyor. Ekipler camilerin iç kısımdaki halıları, avizeleri, ayakkabılıkları titizlikle temizliyorlar.

"Virüse karşı mücadelemiz sürüyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüsüne karşı mücadelenin devam ettiğini bu çerçevede camilerin düzenli olarak temizlendiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak korona virüsüne karşı kesintisiz mücadelemizi sürdürüyoruz. Şahinbey İlçesi'ndeki tüm camilerimizin normal zamanlarımızda da ayda en az iki defa temizliklerini yapıyor ve vatandaşlarımızın hijyenik ortamlarda ibadetlerini yapmalarını sağlıyorduk. Korona virüsü ile mücadele de bu sayıları daha da yükselttik. Bundan sonraki süreçlerde de çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" diye konuştu.

Şahinbey'de camiler dezenfekte ediliyor
Şahinbey'de camiler dezenfekte ediliyor
Şahinbey'de camiler dezenfekte ediliyor
Şahinbey'de camiler dezenfekte ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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