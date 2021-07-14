Şahinbey'de camiler bayrama hazırlanıyor
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Şahinbey'de camiler bayrama hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Şahinbey'de camiler bayrama hazırlanıyor Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Şahinbey'de camiler bayrama hazırlanıyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki camilerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Düzenli olarak camilerde iç ve dış mekan temizliği yapan Şahinbey Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde de vatandaşların huzurlu bir şekilde ibadet edebilmeleri için tüm ayrıntıları gözden geçiriyor. Cami temizlik ekibi ile ilçe genelindeki camilerin tamamını düzenli bir program dahilinde temizleyen Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde camilerdeki halıları yıkayarak vatandaşların ibadetlerini daha nezih ortamlarda yapılmasını sağlıyor.

Çalışmalarımız sürecek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçe genelindeki camilerin düzenli olarak temizlendiğini belirterek "Camilerimize düzenli olarak gidilip genel temizliği yapılmakta ve camilerdeki halılar tam donanımlı halı yıkama makinesi ile yıkanmaktadır. Temizliği yapılan camilerimize gül suyu sıkılarak vatandaşlarımızın güzel kokulu ve nezih bir ortamda ibadetlerini yapmaları sağlanmaktadır" dedi.

Şahinbey'de camiler bayrama hazırlanıyor
Şahinbey'de camiler bayrama hazırlanıyor
Şahinbey'de camiler bayrama hazırlanıyor
Şahinbey'de camiler bayrama hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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