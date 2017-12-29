Şahinbey'de Bilek Güreşi Şampiyonası Düzenlendi

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Bilek Güreşi turnuvası düzenledi



Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikle halka açık bilek güreşi Şampiyonası düzenleyen Şahinbey Belediyesi, sportif faaliyetlerinin yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Düzenlenen Şampiyonaya 150 sporcu katılırken, müsabakalar kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Müsabakaya katılan sporcular düzenlenen turnuvadan memnun olduklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen bu tür etkinlikler vatandaşların ve gençlerin spora bakış açısını değiştiriyor. Bu anlamda bu tür etkinliklerin sıkça düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. - GAZİANTEP