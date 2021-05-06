Şahinbey'de bayram öncesi denetimler arttı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren fırın, pastane, kasap, şarküteri ve unlu mamul imalathaneleri zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren fırın, pastane, kasap, şarküteri ve unlu mamul imalathaneleri zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Ramazan Bayramı öncesinde yapılan hazırlıkları yakından takip eden Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tatlı ve şekerleme üretimi yapan imalathaneler ile satış noktalarına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan denetimlerde, tatlı üretim noktaları başta olmak üzere gıda üretimi, depolama, satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları, personelin kişisel bakımı, gramaj, son kullanım tarihi ve saklama koşulları açısından titiz bir denetimden geçiriliyor. Özellikle korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyulması ve işletmelerin bu yönde gerekli tedbirleri alması, kişisel ve genel temizlik kurallarının aksatılmaması yönünde uyarılarını yineleyen ekipler maske, eldiven ve bone kullanımının aksatılmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Ekiplerimiz yılın her günü görev başında"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Ayı boyunca gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerini sürekli olarak denetlediklerini belirterek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan Ayı'nın son günlerine geldik. Bu bayramı korona virüsü nedeniyle vatandaşlarımız evlerinde geçirecekler. Ancak bayram öncesinde vatandaşlarımız bayram telaşındalar. Bir yandan kıyafet diğer yandan ise pasta, şeker gibi ürünlerin alışverişini yapıyorlar. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak, zabıta ekiplerimizle birlikte tüm Şahinbey İlçesinde vatandaşlarımızın bayramı sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için denetimler yapıyoruz. Denetimler sırasında ekiplerimiz korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri de yakından takip ediyorlar. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun Şahinbey Belediyesi yılın 365 günü denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ben, bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, tüm İslam Alemi'ne de hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı