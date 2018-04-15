Şahinbey'de Atlı Spor Dalında Bir İlk

Gaziantep'te bir ilke daha imza atılarak, Şahinbey Belediyesi, Türkiye Binicilik Federasyonu ve Gazi Atlı Binicilik Kulübü ve Şahinbey Belediyesi organizasyonunda Engel Atlama Anadolu 2. Ayak Yarışmaları düzenlendi.

Kamil Ocak Stadyumu'nda 14-15 Nisan tarihleri arasında yapılan yarışlara Adana, Eskişehir, Konya, Mersin ve Ankara Atlı Spor Kulübü ve ferdi yarışmacılar katıldı. Yeni biniciler ve biniciler ile pony binicileri olmak üzere 2 kategoride düzenlenen yarışlarda, yarışçılar dereceye girmek için sportmence mücadele etti. Yarışmaları Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, meclis üyeleri ve vatandaşlar birlikte izledi

Ata sporu olan atlı biniciliği özendirmek ve yaygınlaştırmak için Kamil Ocak Stadyumu'nda düzenlenen Engel Atlama Anadolu 2. Ayak Yarışmaları, Gaziantepliler tarafından yoğun ilgi ile izlendi. Her gün 300 çocuğunda midilli atlarına bindirildiği yarışmada eğlenceli anlar yaşandı. İki gün süren organizasyonda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yeşilvadi Parkı'ndaki 40 dönümlük alanın at yarışları için düzenleneceği müjdesini vererek, "Biz, bu yaşımıza rağmen bu fırsatı bulamamıştık. İstiyoruz ki bizim yakalayamadığımız fırsatları çocuklarımız, gençlerimiz yakalasın. Bildiğiniz üzere binicilik bir sünnet, ibadettir. İstiyoruz ki herkes ata binsin, yarışsın, şehrimizi temsil etsin. Bildiğiniz gibi Şahinbey bölgemizde, belediyemiz tarafından yaptırılan Türkiye'nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Parkı bulunuyor buradaki 40 dönümlük alanımızı bu yarış için tasarlayacağız. Yarışamaya katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Sporculara, Gaziantep'i gezmelerini tavsiyesinde bulunuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Engel Atlama Anadolu 2. Ayak Yarışmaları'nda Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Yetim Koordinasyon Merkezine kayıtlı çocuklarda atlara binerek eğlenceli anlar yaşadılar. Yetim Anneler, Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Başkanımızın sayesinde çocuklarımızın yüzü güldü Allah kendisinden razı olsun. Ata binmenin heyecanı ile çocuklarımız hiç uyumadılar." diyerek duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardından kendi kategorilerinde derece giren sporculara Şahinbey Anıtını simgeleyen kupa ve ödüller takdim edildi. - GAZİANTEP