Şahinbey'de asfalt çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şahinbey'de asfalt çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir - Haberler | Yaşam

Şahinbey'de asfalt çalışmaları sürüyor Gaziantep'in Şahinbey ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki yolları asfaltlama çalışmaları sürüyor Şahinbey Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerdeki yol asfaltlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Şahinbey'de asfalt çalışmaları sürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki yolları asfaltlama çalışmaları sürüyor

Şahinbey Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerdeki yol asfaltlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vatan Mahallesindeki vatandaş ve esnafla sohbet etti.

"Vatandaşın huzuru bizim için önemli"

Asfalt çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak asfalt çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Hem yeni kurulan mahallelerimizde asfalt çalışması yapıyoruz. Hemde eski mahalelerimizde asfaltı yıpranan yerlerin asfaltını kazımak suretiyle, kodunu yükseltmeden asfaltlama çalışması yapıyoruz. Vatan Mahallemizdeki Mehmet Gezerge Caddesi'nde asfaltlama çalışması yaptık. Burası Şanlı Dere Caddesi'ni Yeşilvadi Bulvarına bağlayan önemli bir cadde. Dört mahallenin ortasındaki en önemli bağlantı noktalarından birtanesi. Bu önemli caddemizin asfaltını tamamladık. Vatandaşımıza hayırlı olsun" dedi.

"Şahinbey belediyesi özverili bir şekilde çalışıyor"

Fırat Mahallesi Muhtarı Cindi Arslan, Şahinbey Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını belirterek "Mehmet Gezerge mahallemizin en işlek caddelerinden bir tanesi bu caddemizin yeniden asfaltlanması konusunda Şahinbey Belediyesi ekipleri özverili bir şekilde çalıştılar. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu da yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kendisinden ve çalışmalarından memnunuz. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Bizlere kapısını her zaman açtı"

Vatan Mahallesi Muhtarı Hüseyin Amaç, Şahinbey Belediyesi tarafından asfalt çalışmalarının yanı sıra birçok alanda daha hizmet yaptığını belirterek, "Şahinbey Belediyemizin ve Başkanımızın yaptığı hizmetleri tek tek anlatırsak zaman yetmez. Ancak Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun ne zaman kapısını çalsak bizleri hiçbir zaman geri çevirmedi. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu.

Şahinbey'de asfalt çalışmaları sürüyor
Şahinbey'de asfalt çalışmaları sürüyor
Şahinbey'de asfalt çalışmaları sürüyor
Şahinbey'de asfalt çalışmaları sürüyor
Şahinbey'de asfalt çalışmaları sürüyor
Şahinbey'de asfalt çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Demir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Kaan Yıldırım Seren Serengil Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şahinbey'de asfalt çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 15:50:13. #1.15#

title