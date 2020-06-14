Şahinbey'de asfalt çalışmaları son sürat
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Şahinbey'de asfalt çalışmaları son sürat

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçe genelinde belediye ekiplerince yapılan asfalt kaplama, yama, kaldırım ve kilit taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

Şahinbey'de asfalt çalışmaları son sürat
14.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:30

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçe genelinde belediye ekiplerince yapılan asfalt kaplama, yama, kaldırım ve kilit taşı çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçe genelinde asfalt kaplama ve yama çalışmalarına hızlı bir şekilde devam eden Şahinbey Belediyesi Çağdaş, 75. Yıl, Ertuğrul Gazi, Güneykent, Geylani, Akkent, Gümüştekin, Onur, Turan Emeksiz Mahallelerindeki asfalt çalışmalarını tamamlarken ihtiyaç duyulan her mahalleye asfalt, kilit taşı ve kaldırım çalışmaları yapmaya hızla devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alıp, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Çağdaş Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Sellüm, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun her zaman kapılarının kendilerine açık olduğunu ve ihtiyaçlarına cevap verdiğini belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Kendisine daha önce caddemizin asfalt ihtiyacı olduğunu söylemiştim kendisi sağ olsun bizleri kırmadı ve asfalt çalışmaları yapıldı. Allah kendisinden razı olsun" dedi. Asfalt yapılan cadde ve mahalle sakinleri, yapılan hizmetten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesinin tüm hizmetlerinden memnunuz. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu vatandaşın her zaman yanında. Kendisi mahalle ve caddelerimizi yeniden asfalt yaptırdı. Hem kötü görüntüden kurtulduk hem de daha temiz bir görünüme kavuştuk. Allah kendisinden razı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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