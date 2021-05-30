Şahinbey'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Şahinbey'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor Şahinbey Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Şahinbey'de asfalt çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Şahinbey ilçesinin farklı bölgelerinde eskiyen ve bozulan yolları tamamen yenileyen Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Serince, İstiklal, Bülbülzade ve Bozoklar mahallelerinde yama ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

"Vatandaşın memnuniyeti bizim için önemli"

İstiklal Mahallesi'nde yapılan asfaltlama çalışmasını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Şahinbey Belediyesi olarak asfaltlama çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Asfalt sezonunu açtıktan sonra mahallelerimizde yıpranmış olan kilit taşı ve asfalt olan yerleri yeniden yapıyoruz. İstiklal Mahallemizde de yıpranan kilit taşlarını söküp asfalt, yıpranan asfaltları ise trimerle kazıyarak yerine yeni asfalt döküyoruz. İlçemizin ve hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor olmak ve memnuniyetlerini görmek bizim için en büyük mutluluk. Asfalt çalışmalarımız, plan ve program dahilinde diğer mahallelerimizde de devam edecek" dedi.

"Başkanımızın çalışmalarından memnunuz"

Şahinbey Belediyesi'nin yapmış olduğu asfalt çalışmalarından mahalle sakinleri olarak büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden İstiklal Mahalle Muhtarı Yaşar Mayda, "Sağ olsun Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, mahallemizin neye ihtiyacı olduysa yetişti. Mahallemizin temizlik hizmetlerini düzenli bir şekilde alıyoruz. Asfalt çalışmalarımız ise son sürat devam ediyor. Başkanımıza bu değerli çalışmalarından dolayı İstiklal Mahallesi olarak teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı