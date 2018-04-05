Şahinbey'de Asfalt Çalışmaları

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi genelinde asfalt kaplama ve yama çalışmalarına hızlı bir şekilde sürdürülürken Burç Mahallesi'nde ise asfalt dökme çalışmaları yürütülüyor.

Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt dökme çalışmaları hızla devam ederken, çalışmaların öncesinde vatandaşların tozdan etkilenmemeleri için asfaltlanacak yollara sulama yapılıyor. Her geçen gün büyüyen Şahinbey İlçesi'nde ihtiyaç olan her bölgeye asfalt çalışması yapan Şahinbey Belediyesi bu konuda çalışmalarına son sürat devam ediyor.

"Hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmaları yapıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe genelinde ihtiyaç duyulan her bölgede asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak asfalt çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde, ihtiyacı olan her bölgeye ekiplerimiz asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yaşam alanlarının oluştuğu Burç Mahallesinde de asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Yeni mahallelerimizde oluşan yeni binaların, alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte biz de Şahinbey Belediyesi olarak hızlı bir şekilde asfaltlama çalışmalarını yapıyoruz. Bundan sonra da planlı ve programlı bir şekilde asfalt çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi. - GAZİANTEP