Şahinbey'de 7 Yılda 81 Bin Bebeğe "Hoş Geldin" Hediyesi

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından 2011 yılında başlatılan "Hoş Geldin Bebek" Projesi kapsamında bu güne kadar 80 bin 954 bebeğe hediye verildi.

Şahinbey Belediyesi, 2011 yılı içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü ile imzaladığı protokol sonrasında Şahinbey ilçesi sınırları içerisinde doğan tüm bebekleri evlerinde ziyaret ediyor. İçerisinde hemşirelerin de bulunduğu 3 ekiple gerçekleştirilen ziyaretlerde, anne sütünün önemi ve devamlılığı, topuk kanının alınması, bebeğin aşıları, bebek bakımı, loğusalık konularında bilgiler veriliyor. Ziyaret edilen evlere bebek battaniyesi, ateş ölçer, anne çantası ve bebek yatağı hediye ediliyor.

2017'de 21 bin 715 bebeğe hediye

Türkiye'de en fazla bebeğin dünyaya geldiği ilçelerden olan Şahinbey'de, aileleri bizzat ziyaret ederek hediyelerini teslim eden belediye ekipleri, geçtiğimiz 2017 yılında ilçede dünyaya gelen 21 bin 715 bebeğin ailesini ziyaret etti. Ekipler, evlerinde ziyaret ettikleri bebeklerin ailelerine de hediyelerini teslim etti.

Genç neslin artmasında teşvik amacıyla projeyi başlattıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Sadece evlilik de değil bebek doğumunda da ilçemiz Türkiye'nin birincisi Türkiye'de en fazla bebek doğan ilçe şu anda Şahinbey ilçesidir. 2017 yılından bugüne kadar 21 bin 715 çocuk dünyaya geldi. Bunların hepsini evlerinde ziyaret ederek, projemiz kapsamında çeşitli hediyeler verdi. Ayrıca aileleri, bebek bakımı ve sağlığı gibi konularda da bilgiler verdik. Genç ve sağlıklı nesiler için projelerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Geçen yılki ziyaretlerin ardından 7 yıldır süren proje kapsamında bu güne kadar toplam 80 bin 954 bebek ve ailesine hediye verilmiş oldu. - GAZİANTEP