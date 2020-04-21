Şahinbey'de 23 Nisan etkinlikleri Şahinbey Belediyesi Korona virüsüne rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda çocukları sevindirmek için sosyal medyada çeşitli yarışmalar düzenleyecek.

Şahinbey Belediyesi Korona virüsüne rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda çocukları sevindirmek için sosyal medyada çeşitli yarışmalar düzenleyecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri, bu yıl korona virüsü salgını nedeniyle kutlamalar daha çok evlerde ve sosyal medya üzerinden yapılacak. 20 yaş altındaki çocuklarında sokağa çıkma kısıtlaması olmasını göz önünde bulunduran Şahinbey Belediyesi, 23 Nisan için çocukların yüzünü güldürülecek çalışmalar hazırladı. Bu çerçevede ilk olarak internet üzerinden çocuklara "en güzel şiiri veya şarkıyı sen söyle", "en güzel resmi sen çiz" konulu organizasyonlar düzenliyor. Çocuklar yaptıkları çalışmaları #Şahinbeyde23Nisan hashtagı ile paylaşacak. En fazla beğeniyi alan yarışmacıya hediye verilecek. Şahinbey Belediyesi ayrıca korona virüsü nedeniyle evlerinde bulunan çocukların vakitlerini daha verimli değerlendire bilmeleri için 950.000 adet kitap dağıtımı gerçekleştirilecek.

"Çocuklarımız için çalışıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüsüne rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, "Bu yıl olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı çocuklarımız evlerinde kutlayacak Şahinbey Belediyesi olarak çocuklarımızın evlerinde 23 Nisan bayramını en iyi ve eğlenceli bir şekilde kutlamaları için sosyal medya üzerinden çeşitli yarışmalar düzenliyoruz. Bunun yanı sıra çocuklarımızın evlerinde geçirdiği zamanı daha verimli geçirebilmeleri için 950.000 adet kitap dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Onların bu bayramını düzenleyeceğimiz bu etkinliklerle daha neşeli geçireceğine inanıyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA