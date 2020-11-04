Şahinbey'de 15 bin adet fidan dikilecek

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'te ve Şahinbey'de ormanlık alanların artması için sertifikalı 7bin 500 zeytin, 7bin 500 fıstık fidanı alımı için protokol imzaladı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep'te ve Şahinbey'de ormanlık alanların artması için sertifikalı 7bin 500 zeytin, 7bin 500 fıstık fidanı alımı için protokol imzaladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte 650 dekarlık alanda nitelikli orman alanı oluşturulması için sertifikalı 7 bin 500 zeytin, 7 bin 500 fıstık fidanı alımı için protokol imzaladı. Başkan Tahmazoğlu, fidanların Şahinbey Belediyesi tarafından alınıp dikiminin ve bakımının Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılacağını ifade etti.

650 dekarlık orman alanı oluşturacağız

Gaziantep'e nitelikli bir orman alanı kazandıracaklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle yeni bir protokol imzaladık. Bu alanların arttırılması ile ilgili bir çalışma yaptık. Burç ve Kaya Kent bölgesinde 650 dekarlık alanı Tarım ve Orman Müdürlüğümüz içerisinde zeytin ve fıstık fidanı dikimi gerçekleştireceğiz. Toplamda 15 bin adet zeytin ve fıstık fidanı dikimi gerçekleşecek. Bunun 7 bin 500 tanesi fıstık, 7 bin 500 tanesi zeytin fidanı olacak. Fidanları Şahinbey Belediyesi olarak biz temin edeceğiz. Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ise dikimini ve bakımını gerçekleştirecek. Böylelikle Gaziantep'imize ve Şahinbey'imize yeni orman alanları kazandırmış olacağız. Bu orman alanı nitelikli bir orman alanı olacak. İçerisindeki ürünlerden hem insanlar hem de doğadaki canlılar faydalanmış olacak. Böylelikle yeni bir orman alanını şehrimize kazandırmış olacağız. İşbirliğinden dolayı Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürümüz Mehmet Karayılan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum"

Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürümüz Mehmet Karayılan Başkan Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte önemli projelere imza attıklarını belirterek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan Allah razı olsun. Verdiği desteklerden dolayı kurum ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Daha önce bir sürü hayırlı işlere imza attan Şahinbey Belediye Başkanımız yine bir hayırlı işe imza atıyor. 7 bin 500 adet sertifikalı zeytin fidanı ve 7.500 adet sertifikalı fıstık fidanı dikimi yapılacak. Bakanımızın da bizlere talimatı boş orman alanlarının tamamını meyve ağaçları ile birlikte, Antep fıstığı ağaçlarının arttırılmasına yönelikti. Bizlerde Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bu konuyu ilettiğimizde 'üzerimize ne düşüyorsa gereğini yapalım' dedi. İlk etapta 15 bin adet zeytin ve Antep fıstığı fidanı ile bize destek oldunuz. İnşallah bizlerde 650 dekarlık alanı meyve fidanlarıyla ağaçlandıracağımızdan dolayı buradan faydalanan insanlarımız sizlere duacı olacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı