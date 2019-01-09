Şahinbey'de 147 Gram Esrar Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri durdurdukları bir araçta, 147,9 gram esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 147,9 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü A.K. ve yanında bulunan S.E. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde şüpheli şahıslardan S.E.'nin ayrıca hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli şahıslar haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA