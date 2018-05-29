Şahinbey'de 120 Bin Kişilik Yeni Yaşam Alanı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 120 bin kişinin yaşaması planlanan Yamaçtepe Mahallesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Şahinbey Belediyesi'nin yeni mahallerinden olan ve 120 bin kişinin planlandığı Yamaçtepe Mahallesi 12 milyon metrekare alan üzerinde ilçenin en gözde mahalleri arasında gösterilmeye aday bir yaşam alanı olarak dizayn ediliyor. Etrafı ormanlık alanlarla çevrili olan Yamaçtepe Mahallesi'nde çalışmalar üç etaba bölünerek sürdürülüyor.

Yolların yüzde 96'sı bitti

Yamaçtepe'de yol açma çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Şahinbey Beledİyesi Fen İşleri Müdürülüğü ekipleri, Yamaçtepe Mahallesi'nin 3 etabında yaptığı yol çalışmasının yüzde 96'sını tamamladı. Kısa sürede hızla yol alan ekipler yol açma çalışmalarını tamamlamak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Asfaltlama çalışmaları başladı

Gaziantep'in en gözde yerlerinden birisi olacak olan Yamaçtepe Mahallesi'nde yol açma çalışmalarının tamamlandığı yerlerde asfaltlama çalışmalarına başlandı. Bir tarftan yol açma çalışması yapan Şahinbey Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir taraftan da Alleben Gölleti, Yamaçtepe Ormanları ve Burç yolunu kapsayan yolun asfalt çalışmalarına başladı

"Çok çalıştık"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yamaçtepe Mahallesi'nin Gaziantep'in en gözde mahallelerinden birisi olacağını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden buyana çarpık yapılaşmayı önlemek ve imarlı alanların arttırılması noktasında çok ciddi çalışmalar yaptık. Son olarak Yamaçtepe Mahallemizde 12.000.000 m2'lik alan içerisinde 3.000.000 m2'lik yol açarak 120.000 kişinin yaşayacağı yeni yaşam alanı sunduk. Şuanda bütün yollar açılmış durumda ve hatta asfalt çalışmasına da başladık. Böylelikle burada hem kendi içerisinde bir ulaşım sağlamış olacağız, hemde konut yapımı çalışmalarında araçların rahat bir şekilde gelip-gidebilmesine imkan sağlayacağız. Eskiden vatandaş evlerini yapar sonra belediye alt yapı ve asfalt çalışmasını yapardı. Biz bunu tersine çevirdik. Belediyelerimiz alt yapı ve asfalt çalışmalarını yapıyor ve bundan sonra vatandaşlarımız gelip konutlarını hızlı bir şekilde inşa ediyor. Böylelikle hem arsa fiyatlarının düşmesine hemde daha güzel yaşanabilir bir Gaziantep ve Şahinbey için yeni imar alanı açmış oluyoruz" dedi. - GAZİANTEP