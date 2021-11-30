ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey'de 12 yılda 12 milyon mekrekare alan yeşillendirildi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu göreve geldiği günden bu yana Şahinbey İlçesi'nde yaptığı park ve ağaç dikimi çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirdi.

2009 yılında göreve geldiğinde her mahalleye park ve sosyal tesisi yapma hedefiyle yola çıkan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesine 635 parkın yanı sıra milyonlarca ağacın dikimini ve dağıtımını sağlayarak doğaya verdiği önemi ortaya koydu.

2 milyon 612 bin 911 ağaç dikildi

2009 yılından bu yana 3 milyon 612 bin 911 ağaç dikimini ve dağıtımı gerçekleştiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu göreve geldiği günden bu yana daha yeşil bir Şahinbey için toplamda 635 adet parkın yaparak vatandaşlar için huzurlu alanlar oluşturdu. Başkan Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey'de yeşil alanı 12 milyon 174 bin 705 metrekareye çıkartarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2009 yılından bu yana 0.89 metrekareden 13.11 metrekareye yükseltmiş oldu.

"Daha yeşil bir Gaziantep"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeşili ve doğayı önemsediklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, Şahinbey'imizi ve Gaziantep'imizi çok daha yeşil bir alan yapmak için ciddi bir mücadele verdik ve mücadelemiz devam ediyor. 12.174.705 m2'lik alanı ağaçlandırarak şehrimizin nefes almasını sağladık. Bunun dışında 1 milyon 700 bin metrekare alanla YeşilVadi parkımız başta olmak üzere, Şahinbey Parkı, Şelale Park, Akkent Parkımız gibi yaptığımız 635 parkla Şahinbeyimizi yeşillendirmeye devam ettik. Şahinbey'i yeşillendirmek için çalışmalarımıza vatandaşlarımızı da dahil etmek için her yıl ağaç dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar 3 milyon 612 bin 911 tane ağacın dağıtımını ve dikimini gerçekleştirdik. Buradaki amacımız; daha yeşil bir Şahinbey ile Gaziantep'imizi yeşillendirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmaktır. Çünkü ağaç olan yerde bereket, güzellik, yeşillik ve rahmet vardır" diye konuştu.